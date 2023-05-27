Şırnak’ta yetişen bitki ihraç ediliyor

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Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle ihracatı yapılan yılan yastığı, Şırnaklıların geçim kaynağı oldu. Toprakta soğanının bırakılması şartıyla dağlardan toplanıp ayıklanan bitkinin bu yılki ihracat kotası, 750 ton olarak belirlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan, “Bu bitki doğadan toplanan yılanyastığı olarak bilinen bir bitkidir. Doğada kendiliğinden yetişen bu bitki köylüler tarafından toplanıyor. Bunu satarak kendi evlerinin geçimini sağlıyorlar. Son üç yıldır özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için büyük bir gelir kapısı haline geldi” dedi.

“Bu yıl 750 ton gibi bir kota uygulandı. Bu kotanın da yüzde 50’sini Irak’a ihracatını gerçekleştirdik” diyen Altan, “Toplama alanından topladıktan sonra yıkama, eleme için tesislere giriyor. O tesislerden de temizlendikten sonra soğutmalı araçlar ile Irak'a ihracatı gerçekleştiriliyor. Bizi mutlu eden unsurlardan bir tanesi de bölgemiz muazzam bir yapıya sahiptir. Doğasıyla, suyuyla, havasıyla, toprağıyla bunu fırsata çevirebildiğimiz ölçüde çiftçimiz kalkınacaktır. Soğanlı sökümlere kesinlikle izin vermiyoruz. Çiftçilerimizi bu konuda bilinçlendiriyoruz. Sadece yeşil aksamın ihracatını yapıyoruz” diye konuştu.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Alp ise, “Türkiye’deki doğal çiçek soğanları koruma altındadır. Bunların toplanması ve satılması özel izne tabidirler. Yılan yastığı bitkisi de koruma altındadır. Bu bitkinin üst aksamı, yaprakları sebze olarak tüketilmektedir” bilgisini paylaştı.

Siirt Tarım Kredi Kooperatif Başkanı Şemsettin Çelik, “Yaklaşık 12 yıldır yılanyastığı bitkisinin ihracatını yapıyoruz. Kırsal alanlarda yetiştiği için bölgeye katkı sağlıyor. Yılan yastığı bitkisini her sene bin ile 700 ton arasında ihracat yapıyoruz. Özel izne tabidir. Nisan ayının başından mayıs ayının 15’ine kadar bunun toplanması ve ihracatını yapıyoruz. Her gün yaklaşık 3 bin kişi yılanyastığı topluyor. Günlük 40-50 bin ton getiriyorlar. Bu bölgeye yıllık 15 milyon TL gelir sağlıyor. Biz de faydalanıyoruz, aradaki toplayıcı da faydalanıyor” dedi.

Yılan yastığı toplayarak satan Kadriye Özdemir, “Yılan yastığı bitkisinin yaklaşık 20 günlük bir toplanma süresi var. Kırsal alanların yüksek yerlerinde bulunuyor, yüksek yerlerde topluyoruz. Biz yemeklerde kullanıyoruz. Irak’a ihracatı var. 5-6 çeşit yemeklerde kullanılıyor, her yörenin farklı yemeklerinde kullanılıyor. Sarmada, çorbada, içli köftede kullanılıyor” diye konuştu. (Kaynak: İHA)