Altan Tan: Türkiye’de 13-14 milyon Kürt oyu var ve maalesef bir şey çözebilmiş değiliz

DİYARBAKIR (K24)

Canlı yayında K24 Diyarbakır Temsilcisi Hasan Kösen’in sorularını yanıtlayan eski milletvekili Altan Tan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürtlere yönelik tavrını eleştirdi:

“Seçimlere yarım gün kalmış, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra Kürtler için iyi şeyler düşündüğünü söylüyor. Keşke… Ama neden bugün değil, neden seçimlerden önce değil? Kürtler ve Kürt sorunuyla ilgili iyi düşünceleri nelerdir? Ne vadediyor? Ne yazık ki ortada net bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Erdoğan da Kürtlere yönelik net bir şey, açık bir program açıklamadılar.”

Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununu Meclis’te çözecekleriyle ilgili açıklaması hakkında ise Altan Tan, “Peki nasıl? Hangi çözüm maddeleriyle? Sadece söylem var, fiiliyatta bir şey yok. Sebebi de Türkiye’de milliyetçiliğin yükselmesi. Erdoğan’ın tarafında Devlet Bahçeli, Sinan Oğan ve Mustafa Destici var; Kılıçdaroğlu’nun tarafında da Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın var. Ne yazık ki Erdoğan da Kılıçdaroğlu da milliyetçi oylardan korkuyor, bu yüzden Kürtlerin haklarıyla ilgili net bir şey söylemekten çekiniyorlar. Bu da Kürt siyasetinin eksikliğidir. Şu an Türkiye’de 13-14 milyon Kürt oyu var ve maalesef bir şey çözebilmiş değiliz” şeklinde konuştu.

“HDP YÖNETİMİ TÜRK SOLUNUN KONTROLÜNDE”

“HDP’nin oylarında düşüş yaşanmasının birçok sebebi var ama iki ana sebep söyleyebiliriz” diyen Altan Tan, şunları söyledi:

“Birincisi; Kürtler de artık savaş, silah, dağ istemiyor. Türkiye çok mesafe kat etti, onlar da mücadelemiz bundan sonra siyaset ve partiler üzerinden devam etmeli diyorlar. Eskisi gibi çocukları dağlarda, savaşta, hendeklerde ölsün, yıkım olsun istemiyorlar. İkincisi; HDP’nin mevcut yönetiminin büyük bölümü Türk solu ve Türk Marksistlerin kontrolüne girmiş durumda ve halkın çoğunluğu onlar gibi düşünmüyor. Evet Kürtler içinde de seküler insanlar, laikler var, tüm Kürtler Müslüman ve Nakşibendi’dir demiyoruz ama çoğunlar onlar gibi değil. Ancak HDP bugüne bu siyasetini değiştirmiş değil.”

KANDİL’İN AÇIKLAMALARI

Altan Tan, “Türkiye’nin son 45 yıllık siyaseti bir şey üzerine kurulmuştur. O da şudur: Terör var, HDP ve bağlı partiler PKK’lidir, PKK de teröristtir, silahla ülkemizi bölmeye çalışıyorlar argümanı” diyerek şu değerlendirmede bulundu:

“Tayyip Erdoğan da şu an bunu söylüyor. Türk halkı da her şeyi unutuyor. Pahalılığı, ekonomik krizi, sağlık krizini her şeyi unutuyor, kendini devletin kucağına atıyor. İkincisi de din siyaseti. Karşı tarafın dinsiz, kitapsız, namazsız olduğu propagandası yapılıyor. Türk halkını da böyle ikna ediyorlar. Bu çok kirli bir siyasettir. Peki PKK neden Tayyip Erdoğan’a destek oluyor? Her gün bir açıklama; seçimden sonra Apo’yu serbest bıraktıracağız, tüm cezaevleri kapılarını kıracağız, Afrin’i geri alacağız diyorlar. Tayyip Erdoğan da bu açıklamaları meydanlarda sinevizyonda gösteriyor. Peki kardeşim Tayyip Erdoğan’a yardım etmiyorsan neden her gün bunu yapıyorsun? Siz bugün konuşuyorsunuz ertesi gün Erdoğan çıkıp ‘Bakın esas niyetleri budur’ diye izletiyor. Yani destek böyle oluyor. HDP’nin oyları Kılıçdaroğlu’na verildi ancak bir başka şekilde de Erdoğan’a destek verilmiş oldu.”

“PKK SİLAH BIRAKMALI”

Kürtlerin demokratik bir mücadele yürüterek kendilerine karşı kullanılan silah ve savaş argümanını işlevsiz bırakması gerektiğini vurgulayan Altan Tan, şöyle devam etti:

“Savaş bitmeli, PKK silah bırakmalı, Kürtlerin Türkiye içerisindeki mücadelesi demokratik yollarla, Meclis’te savunulmalı. Silahları ortadan kaldırdığımız zaman hiç kimse bunlar teröristtir, ülkemizi bölmeye çalışıyor diyemez. Benim hakkımda da savcı PKK üyeliğinden müebbet hapis cezası istiyor. Eğer silah argümanını ellerinden alırsak, artık bizi bu şekilde suçlayamazlar. Onların milliyetçi, ırkçı ve İttihat Terakki zihniyetinde olduğunu biliyoruz zaten ama biz neden onlara bu gerekçeyi veriyoruz?”

“KILIÇDAROĞLU’NA OY VERECEĞİM”

Altan Tan son olarak, “14 Mayıs seçimlerinden önce oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğimi ilan ettim zaten. Yarın da yine oyumu Kılıçdaroğlu’na vereceğim. Bu, Kılıçardoğlu’nun Erdoğan’dan iyi olduğu, çevresinin AK Parti’den iyi için değil. AK Parti bir ders alsın istiyorum. Çünkü birçok yanlış yaptılar. Büyük bir ders almaları gerekiyor” dedi.