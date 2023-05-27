Başkan Barzani: Lozan’ın yarattığı tahribatlarla uğraşmak ve yanlışları düzeltmek sadece Kürdistan halkının görevi değildir

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürt Diaspora Konfederasyonu’nun Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yıldönümü dolayısıyla İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlediği konferansa yazılı bir mesaj gönderdi.

Başkan Barzani mesajında, “Bölge hükümetleri ile Kürdistan halkı arasında yüz yıldır devam eden uzun mücadeleye rağmen sorunların milletler arasında bir soruna dönüşmemesi memnuniyet vericidir. Kürtler bölgedeki uluslar içinde her zaman dost olmuştur” dedi.

Başkan Barzani, “Kürdistan halkının başlıca sorunu bölge halklarıyla değil rejimler, yanlış siyaset, baskı ve diktatörlüklerle olmuştur. Şunu da unutmamalıyız ki Lozan’ın yarattığı tahribatlarla uğraşmak ve yanlışları düzeltmek sadece Kürdistan halkının görevi değildir. Aynı zamanda bölge devletleri, büyük güçler ve uluslararası denklemlerde söz sahibi olan ülkeler, sivil toplum örgütleri, akademik, toplumsal, aktivistler barışçıl bir çerçevede, demokratik ve iyi niyetle sorunların çözümü için duyarlı olmalı” ifadelerini kullandı.

Kürt diasporasının Kürt davasının tanınması, doğruların anlatılması, Kürdistan halkının haklarının savunulması, daha fazla dost edinilip tarihi zulmün etkisinin azaltılması doğrultusunda siyasi, toplumsal ve bilimsel merkezlerde büyük bir rol oynayabileceğini kaydeden Başkan Barzani, “Şüphesiz bu görev kutsaldır ve bu görevin yerine getirilmesi için hepinizin kardeşlik, ortaklık ve birlikteliğine ihtiyaç var. Bu görevde dar çıkarları bir kenara bırakın ve Kürdistan’ı tüm çıkarların üstünde tutun” dedi.

Başkan Barzani mesajının sonunda konferansın iyi sonuçlar ortaya koyması ve Lozan Antlaşması’nın doğurduğu sonuçlarıyla nasıl muamelede bulunulacağıyla ilgili tüm taraflar için netleşmesi temennisinde bulundu.