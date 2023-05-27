Pervin Buldan'dan 'ikinci tur' çağrısı

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, merkez Bağlar ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Buldan, ilçedeki bir yasevinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Yapacağımız tercih hepimiz açısından bir kez daha kaderimizin belirleneceği bir tercih olacaktır" diye konuştu.

Yarınki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda iki isimden birinin tercih edileceğini anlatan Buldan, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve faşizm arasında bir tercih yapmak zorundayız. Barış ve savaş politikaları arasında önemli bir tercih yapmak zorundayız. Diyarbakır halkı kendi sorunlarının çözümünü istiyor. Kürt halkı, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesini istiyor. Kürt halkı cezaevinde haksız yere tutuklu olan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor. Hiçbirinin işlemiş olduğu bir suç olmamasına rağmen yıllardır cezaevinde haksız ve hukuksuz şekilde yatmalarına razı olmuyor, belediyelerine kayyum atanmasına razı olmuyor, rıza göstermiyor. Bunun mesajını vermek için yarın Diyarbakır'da ve bütün bölgede elbette Türkiye'nin her yerinde bu mesajla, bu anlayışla sandığa giderek oylarımızı kullanıp bu ülkeyi yönetenlere önemli bir mesaj vermek bizlerin elindedir."