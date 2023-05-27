Başbakan’dan bütçe anlaşmasındaki değişikliğe tepki: Başarılı olmasına izin vermeyeceğiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’e bağlı Zirarati ovasını ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından Zrarati ovasını ziyaretine dair fotoğrafları paylaşan Başbakan Mesrur Barzani, çiftçilerin durumu hakkında bilgi aldıklarını söyleyerek, “Kürdistan Bölgesi silolarının çiftçilerden buğday alma sürecine denk geldiği bu süreçte tahıl hasadına katıldık” dedi.

Bölgedeki bir grup çiftçiyle görüşen Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin, Kürdistan çiftçilerinin ürünlerini depolama endişesi yaşamamaları için tarım sektörüne ve ürünlerinin pazarlanmasına daha fazla önem verme hususunda her türlü çabayı göstereceğini vurguladık” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'nin federal bütçedeki payındaki değişiklikleri baskı, komplo ve zulüm olarak nitelendiren Başbakan, bu komploya her türlü karşı çıkacaklarını ve başarılı olmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin gücünün azalmasını kendileri için bir kazanım olarak gören bazı yerli ellerin de söz konusu komploda elinin olduğunu ve bunun talihsizlik olduğunu kaydeden Başbakan, “Ancak sizi temin ederiz ki bu kısır bir girişimdir ve başarılı olmayacaktır” dedi.