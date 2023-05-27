Seçim yasakları başladı

HABER MERKEZİ



Bugün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı 24 saat devam edecek.

28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Yarın saat 06.00’dan 24.00’e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki mekanlarda yalnızca yemek verilebilecek, düğünler ise yarın saat 18.00’den sonra yapılabilecek.