Spor

Almanya'da şampiyon Bayern Münih

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Bayern Münih deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etti.
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avrupa Bayern Münih Köln Bundesliga Almanya

HABER MERKEZİ

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Bayern Münih deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk maçına çıkan Münih, rakibin 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bayern Münih'in gollerini Kingsley Coman ve Jamal Musiala kaydetti.

Köln'ün tek sayısı Dejan Ljubicic'ten geldi.

Bayern puanını 71 yaparak mutlu sona ulaştı.

Dortmund, aldığı beraberlikle birlikte puanını 71 yaptı.

Bavyera ekibi ikili averajla şampiyonluğa ulaştı.

Bayern Münih, Köln galibiyetiyle Bundesliga'da üst üste 11. kez şampiyon oldu.

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