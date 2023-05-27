KYB’li yetkili: Lozan'ın Kürtlere verdiği zararın tazmini için geniş konferans düzenlenecek

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyaset ve Çıkarlar Konseyi Üyesi Adnan Mufti, Lozan Antlaşması’nın Kürtleri zora soktuğunu söyleyerek, “İki ay sonra İsviçre'nin Lozan kentinde geniş bir konferans yapılacak” dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan KYB’li Mufti, “Dört parça Kürdistan'ın sesini tüm dünyaya ulaştırmak ve Lozan Anlaşması'nın Kürt halkına verdiği zararı tazmin etmek için iki ay içinde İsviçre'nin Lozan kentinde bir kongre toplanacak” ifadelerini kullandı.

“Kürt halkının hedeflerine ulaşması için desteklenmesi gerekiyor” diyen Mufti, Lozan Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana Kürtlerin acı çektiğini vurguladı.

24 Temmuz’da Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri ile Türkiye arasında imzalanan Lozan Antlaşması'nın imzalanması 100’üncü yılına giriyor.

24 Temmuz 1923’te İsviçre’nin Lozan kasabasında Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Portekiz, Belçika, Romanya ve Yugoslavya temsilcileri arasında bir barış antlaşması imzalandı.

Antlaşmayla Osmanlı toprakları bölüşüldü aynı zamanda Kürdistan toprakları fiilen ve resmen dört parçaya ayrılmış oldu.

Anlaşmanın imzalanması sonrası İran, Türkiye, Irak ve Suriye Kürdistan halkına karşı inkar ve imha politikası uygulamaya başladı.