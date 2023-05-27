Hollanda'da çevre eylemine müdahale: 1579 gözaltı

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Hollanda'da polis, Lahey kentinde parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatarak fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan iklim aktivistlerine tazyikli suyla müdahale ederek 1579 kişiyi gözaltına aldı.

"Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan binlerce kişi, şehrin girişi olan A12’nin son kısmını kapattı. Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

Ellerinde "Fosil yakıt endüstrisine sübvansiyon vermeyi durdur", "Dünyaya iyi davran" ve "Fosil olma, aptal" yazılı pankart taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı.

Eylemcilerden Peter Boers, Hollanda hükümetinin fosil yakıt endüstrisine çok fazla sübvansiyon sağladığını söyledi. Hükümetin yaklaşık 17 milyar Euro sübvansiyon sağladığını belirten Boers, "Fosil yakıtları vermek yerine sürdürülebilirliğe 17 milyar yatırım yapabiliriz. Sübvansiyonlar kaldırılırsa çok şey fark edecek" dedi.

Boers, hükümetin fosil yakıt endüstrisine sübvansiyon sağlamayı bırakmasını istedikleri için eylem yaptıklarına vurgu yaparak "Hollanda Parlamentosu Lahey'de olduğu için A12 yolunu kapatıyoruz. Fosil sübvansiyonları kaldırılıncaya kadar devam edeceğiz. Umarım bu kısa sürede gerçekleşir" ifadesini kullandı.

Göstericilerden Jeltje Kok da "Hükümet ne yapıyor? Enerji tüketimi üzerinden vergi ödemek zorunda olmadıkları için endüstrilere ve hava yolu şirketine hediye veriyor. Yaptığımız eylem ile Hollanda hükümetine şu mesajı vermek istiyoruz. Fosil sübvansiyonu kaldırılana kadar burada oturacağız" diye konuştu.

Soyadını vermek istemeyen çevreci Maarten de "Fosil yakıt satın alan şirketlere çok fazla paralar veriliyor. Fosil yakıt çevreyi çok kirlettiği için hükümetin fosil yakıt için vergi almasını istiyoruz. Bu durum şu anda dünyanın en büyük sorunu ve daha da büyüyor. Zamanında müdahale edilmesi gerekir" diyerek tepkisini dile getirdi.

POLİS GÖSTERİCİLERİ GÖZALTINA ALDI

Eylemin yapıldığı yerin gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği uyarısı yapan polis, protestonun başlamasıyla göstericilere müdahale etmeye başladı.

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, yolu ve çevresini terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı. Kendilerini birbirlerine bağlayan bazı eylemciler de demir kesme makaslarıyla ayrıldı.

Lahey polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1579 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, bir aktivistin gözaltına alınması sırasında bir polis memurunun ısırıldığı ve yaralanan polisin tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 6 kez kapatan Extinction Rebellion grubu, en son 12 Mart'ta aynı yolu kapatıp eylem yapmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.