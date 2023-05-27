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Sağlık Bakanı Berzinci, Suudi Sağlık Bakanı ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Saman Berzinci ve Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fehd bin Abdurrahman el Celal’in görüşmesinde ikili ilişkiler ve sağlık alanındaki koordinasyon görüşüldü.
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kürdistan Saman Berzinci Fehd bin Abdurrahman el Celal Suudi Arabistan

CENEVRE (K24)

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzinci, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fehd bin Abdurrahman el Celal ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzinci ve Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fehd bin Abdurrahman el Celal’in görüşmesinde ikili ilişkiler ve sağlık alanındaki koordinasyon görüşüldü.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki bakanın İsviçre’nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler binasında bir araya geldiği belirtildi.

Kürdistan Bölgesi’nin sağlık alanındaki eksikliklerinin de ele alındığı görüşmede Berzinci, Suudi Arabistan'ın Kürdistan Bölgesi'ne doğrudan ve Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla dolaylı tıbbi yardımlarından ötürü teşekkür etti.

 

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