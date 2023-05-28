Spor

Fransa’da PSG şampiyonluğunu ilan etti

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) konuk olduğu Strasbourg ile 1-1 berabere kalan Paris Saint-Germain (PSG), bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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avrupa Paris Saint-Germain PSG Fransa Messi

HABER MERKEZİ

Fransa 1. Futbol Ligi'nde PSG, Strasbourg deplasmanında şampiyonluk maçına çıktı.

Arjantinli Lionel Messi'nin 59. dakikadaki golüyle öne geçen Christophe Galtier'in öğrencileri, 79. dakikada Kevin Gamiero'nun golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Son hafta maçları öncesi en yakın takipçisi Lens ile arasında 4 puan fark bulunan PSG, şampiyon oldu.

PSG, 11 kezle Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etti.

Profesyonel anlamda 1932'den bu yana düzenlenen Ligue 1'de son yıllara damga vuran PSG, son 11 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

MESSİ 5 BÜYÜK LİG TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Barcelona ile efsaneleşen Lionel Messi, attığı son golle 5 büyük ligde toplam 496 gole ulaştı.

Arjantinli süper yıldız bununla birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginin en golcü oyuncusu oldu. Önceki rekor 495 golle Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Messi aynı zamanda profesyonel kariyerinin 806. golüne imza attı.

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