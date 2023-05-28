Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçiyor

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Türkiye’de 64 milyon seçmen bugün yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.

Seçimde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçmen, TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, evlendirme cüzdanı ve ehliyetle oy kullanılabilecek.

Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı ve 17.00'ye kadar sürecek.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Ayrıca, görme engelliler bu seçimde de ilk kez 14 Mayıs seçimlerinde uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanabilecek.