Kürt boksör Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci oldu

HABER MERKEZİ

Dün akşam Almanya'nın Essen kentinde Kürt kick boksçu Ahmed Şeyxmus ile 5 yıldır dünya şampiyonu olan Taylandlı rakibi Petchpanomrung Kiatmookao arasında 65 kiloda Kick Boks Dünya Şampiyonası final maçı yapıldı.

Burada yapılan müsabakada Kürt sporcu, Taylandlı rakibi “PETCH” olarak bilinen dünya şampiyonu Petchpanomrung Kiatmookao’ya yenilerek Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Rojavalı Ahmed Şeyxmus, müsabakaya Kürdistan bayrağıyla çıkarken, Kürdistan'ın dört parçasından destek aldı.

2000 yılında Rojava’nın Amûde kentinde dünyaya gelen Ahmed Şeyhmus, 2014 yılında Almanya'ya göç etti ve 2016 yılından beri kick boksla ilgileniyor.

Kürt sporcu 2017, 2018 ve 2022 yıllarında Avrupa Kick Boks Şampiyonluğunu kazandı.