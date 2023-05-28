Iğdır'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

HABER MERKEZİ

Iğdır'da Süphan Öner yönetimindeki motosiklet ile Eyüp Eman yönetimindeki otomobil, Asri Mezarlık önünde çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Öner ile otomobil içindeki Latife Eman ve bebek Eyüp Eman olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Eyüp Eman ve Aysel Eman ise ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: Ajanslar)