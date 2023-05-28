İmamoğlu: Çok helalleşeceğimiz şey var, yarından sonra konuşacağız

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

Okul bahçesinde açıklamalarda bulunan İmamoğlu şunları söyledi:

"Beylikdüzü'ndeyiz, Marmara Mahallesi'nde oyumuzu kullandık. İnşallah bugün devletimizin demokrasisi adına sorunsuz, problemsiz geçmesini diliyoruz. Demokrasi mücadelemiz neredeyse 200 yıla yakın. 200 yıldır insanlar hakları için mücadele ediyorlar. Sandıkta görev alanlara teşekkür ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum. Mesele, her oyun doğru şekilde adresine ulaşmasını sağlamak. Bu süreçte toplumun güvenliğini sağlayan bütün emniyet güçlerimize de başarılı bir gün geçirmelerini diliyorum. Lütfen görevlerini en güzel şekilde yapsınlar. Bu seçim öncesi ne yazık ki arzu ettiğimiz dille geçmedi. Bu dilin karşılığında insanlar umarız helalleşebilirler. Çok kötü iftiralarla karşı kaşıya kaldık. Bunların hiçbirisi olsun istemezdim. Benim içimi yakıyor, ben kimse hakkında yalan konuşamam, iftira atamam."

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Seçim sathı toplumun aynasıdır, turnusol kağıdıdır. Kimsenin oyuna müdahale edilmez ki, herkesin oyuna saygı duyulur. Keşke o toplumun talebine dönük dil kullanılsaydı. Çok helalleşeceğimiz şey var, yarından sonra bunlar konuşulacak. Ben bunların peşini bırakmayacağım. Seçim anları değerlidir, adil bir şekilde sonuçlandığı sürece saygı duyacağız. Seçimlere bir son diye bakmamak lazım, yarın itibariyle yeni başlangıçlara sizleri uğurlarlar. Buradan hangi mesaj çıkarsa çıksın sorgulanması, ders çıkartılması gerekir. Milletimizin geleceğine en faydalı işleri nasıl yapabiliriz diye mutlaka irdeleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun güçlü bir başlangıcı dilemekle yükümlüyüm. İnanın çok pozitif bakıyorum günümüze ve yarınımıza.”

“BU AKŞAMIN LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR”

Seçimleri Ankara’da takip edeceğini ifade eden İmamoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün gördüğümüz kadarıyla İstanbul'da sorunlu bir saha yok. Komşu olduklarını, birbirlerine selam vereceklerini unutmasınlar. Her ilçede belediye başkanlarımız var, ilçe başkanlarımız var, süreçleri takip ediyorlar. Sorunsuz bir gün olmasını diliyorum. Ben sonuçları Ankara'dan takip edeceğim. Genel merkezde olacağız. Bir önceki seçimle bu seçim arasında fark var. Bir önceki seçim biraz daha uzun soluklu bir seçimdi. Şimdi onun neredeyse 5'te biri hızında oy kullanılıyor. Bize görev düşer mi, çok zannetmiyorum. Çünkü süre hızlı ilerleyecek. Görev düşerse elbette ben de Mansur Bey'de genel merkezde olacağız. Ama bu akşamın lideri elbette ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Belki kendileri kamuoyunu bilgilendireceklerdir, belki bilgilendirmeye sıra gelmeden güzel haberler vereceklerdir. Duygumuz bu yönde."