Politika

Erdoğan: Katılımın rehavete yol açmadan yaşanmasını rica ediyorum

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçini için oyunu kullandı.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan seçim

HABER MERKEZİ

Üsküdar'da oy kullanan Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece iki aday söz konusu. Ve bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde bugünkü oylama da bitecektir" dedi.

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçini için oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:

"İlk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. İkinci tur da bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. Sadece iki aday söz konusu. Ve bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde bugünkü oylama da bitecektir. Ancak Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylamaya şahit oluyoruz. dünya tarihinde yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yoktu. Türkiye yüzde 90'a varan katılımla demokrasi mücadelesini verdi, bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete varmadan gerçekleşmesini özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum."

 

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