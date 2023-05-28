Politika

Kılıçdaroğlu: Sandıklara sahip çıkın

Ankara’da oyunu kullanan Kılıçdaroğlu, 'sandıklara sahip çıkın' mesajını verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu seçim

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar sonrasında da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleştirilen bir seçimdir.

Her türlü karalama, her türlü iftira yapılmıştır.  Ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde sokaklarında gezebilecekler. Sandığa gidip oy kullanan, hakkını kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv