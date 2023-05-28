Politika

Başkan Barzani Uluslararası Genç Demokrat Birliği ve Kürt Gençlik Kongresi heyetiyle görüştü

Başkan Mesud Barzani, Uluslararası Genç Demokrat Birliği ve Kürt Gençlik Kongresi üyelerinden oluşan ortak heyeti kabul etti.
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kürdistan Mesud Barzani Gençler

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Uluslararası Genç Demokrat Birliği Başkanı Michael Dust, Birliğin, Kürt milletiyle olan ilişkileri ve dostluğunun derinleştirilmesi gerektiğinden söz etti.

Kürdistan halkının davasına desteğini ifade eden Dust, Kürdistan halkının mücadelesi, Peşmerge’nin terörle mücadele ve insanlık değerlerini savunmasından övgüyle bahsetti.

Dust ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nde etnik ve dini bileşenler arasındaki birlikte yaşamın gelişmesi karşısında şaşkınlığını ifade etti.

Başkan Barzani görüşmede Kürdistan halkının özgürlük ve birliktelik mücadelesiyle ilgili bilgi verdi.

Görüşmede Hristiyan Demokrat Partisi, Avrupa Siyasi Gençlik Başkanı, İsviçre Yeni Gençlik Partisi, Sırbistan Demokrat Partisi ve İtalyan Pearla Liberta Partisi üyeleri de hazır bulundu.

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