Spor

Ronaldo’lu Al Nassr, şampiyonluğu Al Ittihad’a kaptırdı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyonluğu Al Ittihad takımına kaptırdı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: AFP
Foto: AFP
ortadoğu Cristiano Ronaldo Al Nassr

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Pro Lig 2022-2023 sezonunda Al Ittihad, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, 29. haftada Al Ittifaq ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, lider Al Ittihad’ın da Al Feiha karşısında 3-0 kazanmasıyla puan farkı 5’e yükseldi ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Luiz Gustavo, David Ospina gibi birçok yıldızı barındıran Al Nassr, bu sezon Suudi Arabistan Kral Kupası ve Süper Kupa’da yarı finallerde elenmişti.

Sarı-lacivertli ekip, ligin son maçında sahasında Al Fateh ile karşılaşacak.

Ocak ayında Al Nassr takımına görkemli bir törenle imza atan Portekizli yıldız Ronaldo, 16 lig maçında 14 gol kaydederken, 2 kez Kral Kupası, 1 kez de Suudi Süper Kupa’da mücadele etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv