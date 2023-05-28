Politika

Başkan Barzani, Kürdistan İslami Hareketi liderini kabul etti

Başkan Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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kürdistan Mesud Barzani İrfan Ali Abdulaziz Bizutnewe Kürdistan İslami Hareketi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan İslami Hareketi (Bizutnewe) lideri İrfan Ali Abdulaziz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkan Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasındaki ilişkilerin de konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmeler de masaya yatırıldı.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin yapılmasının önemine vurgu yapılan görüşmede, yüksek ulusal değerlere ve ilkelere sahip çıkılmasının öneminin altı çizildi.

Görüşmede Kürdistan İslami Hareketi’nin ulusal duruşundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Barzani, partisel ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı.

 

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