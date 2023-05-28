Politika

Baydemir: Keşke Kürtler cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarsaydı

K24’e konuşan Baydemir, Kürtlerin hedeflerine ulaşabilmeleri için birlik olmaları gerektiğini söyledi.
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avrupa Osman Baydemir seçim Türkiye Kürtler

LOZAN (K24)

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı ve eski milletvekili Osman Baydemir, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimi için “Kürtler aday çıkarmalıydı” dedi.

K24’e konuşan Baydemir, Kürtlerin hedeflerine ulaşabilmeleri için birlik olmaları gerektiğini söyledi.

Baydemir, “Türkiye’de Kürtlerin cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aday çıkarması ve Kürt siyasi partilerinin onu desteklemesi önemliydi” dedi.

Kürt siyasetçi, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adayının kazanması ve AKP ve MHP'nin parlamentoyu kontrol etmesiyle birlikte Türkiye'deki Kürtler bir nefes alabilir ve Kürtlerin çıkarlarına uygun bazı yasaları mecliste geçirmeye çalışabilirler” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki Kürtlerin durumuna değinen Baydemir, Kürtlerin hedeflerine ulaşması için birlik olması gerektiğini belirtti.

Baydemir, “Kürt halkı her zaman varlığını kanıtlamak, komşularıyla barış içinde yaşamak ve haklarının güvence altına alınmasını istemiştir” dedi.

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