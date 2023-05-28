Ukrayna: Karşı saldırı için öncü operasyonlara başladık

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İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna yönetiminin düzenlemeyi planladığı karşı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karşı saldırıyı, herhangi bir günün, belirli bir tarihin veya saatin konusu olmayan zorlu bir süreç olarak tanımlayan Podolyak, "Bu kesintisiz sürecin bazı bileşenleri halihazırda uygulanıyor. Örneğin ikmal hatlarının imha edilmesi ve cephe hattı ardındaki depoların patlatılması gibi" dedi.

Söz konusu eylemlerin yoğunluğunun giderek artacağını ancak bunun oldukça uzun bir zaman dilimini gerektireceğini söyleyen Podolyak, "Saldırı ivme kazandıkça, Belgorod bölgesinde yaşananlara benzer saldırılar sıklaşacak" ifadelerini kullandı

22 Mayıs'ta Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlenen saldırıda can kaybı ve yaralamalar yaşanmıştı. Moskova Ukraynalı sabotajcıların saldırıyı düzenlediğini açıklarken, Ukrayna bu iddiaları reddetti.

UKRAYNA: BİZİMLE İLİŞKİSİ YOK

Söz konusu saldırıyla ilgili de Mihail Podolyak, “totaliter bir ülkede tek itici siyasi gücün her zaman silahlı bir partizan hareketi haline geldiğini” belirterek, “Ukrayna, Rusya’nın Belgorod bölgesindeki olayları ilgiyle izliyor ve durumu inceliyor. Ukrayna’nın bununla doğrudan bir ilişkisi yoktur” ifadesini kullandı.

Podolyak, “Bildiğiniz gibi tanklar herhangi bir Rus askeri mağazasında satılıyor ve yeraltı gerilla grupları da Rus vatandaşlarından oluşuyor” ifadelerini kullanmıştı.