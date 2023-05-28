YSK Başkanı’ndan açıklama: Olumsuz bir durum olmadı

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Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yener, “Bugün yapılan cumhurbaşkanı ceçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi bir olumsuz bir durum olmamıştır” ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı, “Kurulumuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, siyasi partilere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.