CHP Sözcüsü Öztrak: Her 2 kişiden 1'inin oyunu almış görünüyoruz

Türkiye 2. kez sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçiminden ilk sonuçların gelmesiyle beraber CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak şunları söyledi:

"Islak imzalı tutanakların kurullara ulaşmasını sağlayacağız. Bu işlemler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız. Balkon konuşmaları ile kimse suyu bulandırmaya çalışmasın. An be an bilgileri bizden almaya devam eden. Şu an itibari ile her 2 kişiden 1'inin oyunu almış görünüyoruz."

Öztrak, daha önce yaptığı yaptığı açıklamada "Milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız" demişti.

Öztrak, şunları ifadeleri kullanmıştı:

"Hiç kimse balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Milletimiz, saat 19.00’da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin."