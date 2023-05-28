Politika

CHP Sözcüsü Öztrak: Her 2 kişiden 1'inin oyunu almış görünüyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Şu an itibari ile her 2 kişiden 1'inin oyunu almış görünüyoruz” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Faik Öztrak CHP seçim

HABER MERKEZİ

Türkiye 2. kez sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçiminden ilk sonuçların gelmesiyle beraber CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak şunları söyledi:

"Islak imzalı tutanakların kurullara ulaşmasını sağlayacağız. Bu işlemler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız. Balkon konuşmaları ile kimse suyu bulandırmaya çalışmasın. An be an bilgileri bizden almaya devam eden. Şu an itibari ile her 2 kişiden 1'inin oyunu almış görünüyoruz."

Öztrak, daha önce yaptığı yaptığı açıklamada "Milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız" demişti.

Öztrak, şunları ifadeleri kullanmıştı:

"Hiç kimse balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Milletimiz, saat 19.00’da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv