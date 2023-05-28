Politika

CHP Sözcüsü Öztrak: Milletimiz saat 19.00’da yapacağımız açıklamayı beklesin

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Hiç kimse balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Milletimiz, saat 19.00’da yapacağımız açıklamayı beklesin" dedi.
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türkiye Faik Öztrak CHP seçim

HABER MERKEZİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Seçim çalışmalarında görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Faik Öztrak, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacaklarını ve usulsüzlükleri hemen tespit edeceklerini söyledi.

Öztrak, "Milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız" dedi.

AA'nın seçim sonuçlarını açıkladığı sırada yaptığı manipülasyonlardan da bahseden Faik Öztrak, "Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçların nasıl manipüle edildiğini ve ne kadar hızlı değiştiğini, bu seçimin ilk turu dahil, AK Parti dönemindeki bütün seçimlerde gördük" diye konuştu.

Yurttaşlara çağrı yaparak "Saat 19.00'da yapacağımız açıklamayı bekleyin" diyen Öztrak, şunları söyledi:

"Hiç kimse balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Milletimiz, saat 19.00’da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin."

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