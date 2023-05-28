Cumhurbaşkanı seçimi: Erdoğan önde

Cumhurbaşkanı seçiminde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, hem Anadolu Ajansı hem de ANKA ajansına göre seçimi önde götürüyor.