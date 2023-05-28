Cumhurbaşkanı seçimi: Erdoğan önde
HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanlığı Seçimi için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Anadolu Ajansı’nın verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: 52,18
Kemal Kılıçdaroğlu: 47,82
Açılan sandık: 97,41
ANKA verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: 51,82
Kemal Kılıçdaroğlu: 48,18
Açılan sandık: 96,96