Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Telaşa gerek yok

Ömer Çelik, “Demokratik bir şölen gerçekleştiriyoruz. Telaşa gerek yok” ifadelerini kullandı.
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türkiye AK Parti Ömer Çelik Cumhurbaşkanı seçimi CHP

HABER MERKEZİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, seçimlere dair açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak’ı eleştiren Çelik, “’Hiç kimse balkon konuşması yapmasın, suyu bulundurmasın’ dedi Faik Öztrak. Suyu bulandıran 14 Mayıs’ta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, ‘Aramızda kalsın, kazanıyoruz’ dedi. Suyu bulandıran CHP Genel Merkezi’nde yapıyor. Balkon konuşması geleneği onlarda yok, bizlerde var. Yine bir telaş içerisinde bütün verileri Türkiye’nin verileriymiş gibi veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Şimdi sandıklar açılıyor, hep beraber ekranlarda görüyoruz. Biz son oy sayılıp da karar ortaya çıkana, tablo şekillenene kadar ‘Oyumuz şudur’ demeyen geleneklere sahibiz” diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlar da seçim sonuçlarını açıklayanlar da CHP Genel Merkezi’ndedir. Bugün de demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. İlk defa ikinci tur seçimi deneyimlendi. Sonuçları hep birlikte göreceğiz. Telaşa gerek yok, CHP Genel Merkezi’nin ikide bir panik havası yaratmasına gerek yok. Bütün verilere herkes ulaşabiliyor.”

 

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