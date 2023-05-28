Politika

TBMM Başkanı Şentop ve İbrahim Kalın’dan ‘Erdoğan kazandı’ mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığına yönelik paylaşımlar yaptı.
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türkiye Mustafa Şentop İbrahim Kalın Recep Tayyip Erdoğan tebrik

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti.

AA verilerine göre, sandıkların yüzde 97'si açıldı. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,21, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,79 oranında oy aldı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan'la fotoğrafını paylaşan İbrahim Kalın, "Hayırlı olsun" dedi.

Şentop da, "Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ’ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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