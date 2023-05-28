Erdoğan: Seçimin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve Millet İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kısıklı’daki konutunun önünde bekleyen halka hitap ediyor.

Erdoğan sözlerine, "İki bayram arasında bize demokrasi bayramı yaşayan milletime şükranlarımı sunuyorum" diyerek başladı.

"Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Ak Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde yurt dışında ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihiyle önümüzdeki beş yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi edenlere teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim? Pazara kadar değil mezara kadar birlikte olacağız. Bizde kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Bay, bay, bay Kemal. Bugün seçim aramızdaki bu muhabbetin demokrasi adresinde şekillenmiş halidir. Nasıl ki demir ateşle buluşarak çeliğe dönüşürse sizlerin iradesi de sandıkta Türkiye'nin bükülmez gücü haline geldi.”

"KISIKLI MEYDANI TARİH YAZDI"

“2023'te CHP'nin vekil sayısı 169 çıkardı. Fakat malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi, 40 tane” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Peki ne oldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya bu işleri çok iyi bilir. Ve böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu bay bay bay Kemal'e hesabını soracaktır. Diyoruz ki 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ama ben bir şey daha söylemiştim.”

Erdoğan, “Hatırlayın, biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan hedeflerimizden taviz vermeden şimdiyse Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. Erkeğinden kadınına gencinden yaşlısına çalışanından emeklisine kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik. Tarihi ve gönlü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik. Kısıklı meydanı tarih yazdı tarih” dedi.

"SEÇİM SONUÇLARI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR Kİ HİÇ KİMSE BU ÜLKENİN KAZANIMLARINA GÖZ DİKEMEZ"

Öte yandan Erdoğan, “Her zaferimizi yine sizlerle birlikte kutlayacağız” diyerek, şöyle konuştu:

“Önümüzde 2023 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok çok çalışacağız. Şu anda Emniyet'ten dedim ki Kısıklı meydanında ne kadar vatandaşım var? Rakam, 55 bin. Seçimler gelir gider sel gider kum kalır asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması. Milletimizin birliğine beraberliğine sahip çıkmasıdır. Bugün seçimlerin en büyük mesajı budur. Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. İşte şimdi dünya ülkeleri alıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Libya Başbakan'ı aradı. Hepsi ardı ardına arıyorlar. Ve diyorlar ki 'Gerekirse ilan edin davet edin hemen şimdi de geliriz. Çünkü, bu zaferi bizimle gerek Batı'da gerek Körfez'de, Katar arıyor. Aynı şekilde o da bu mutluluğu paylaşıyor.”

"HİÇ KİMSE MİLLETİMİZİN BİR OLMA İRİ OLMA DİRİ OLMA KARDEŞ OLMA HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLMA AZMİNİ KIRAMAZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “Hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez, gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütlerinden karanlık mahfillere herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz. Hiç kimse milletimizin bir olma iri olma diri olma kardeş olma hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz” şeklinde konuştu.

"BU DEFA BİR DEĞİŞİKLİK YAPIYORUZ BALKON KONUŞMASINI KÜLLİYE'DEN YAPACAĞIZ"

CHP, HDP ve İYİ Parti’yi eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bu CHP LGBT'ci midir, bu HDP LGBT'ci midir, bu İyi Pati LGBT'ci midir, yanındaki o bazı ufaklıklar var onlar da LGBT'ci midir? Peki AK Parti'ye LGBT sızabilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine sızabilir mi? Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak haramdır. Kimse tevessül edemez, ümüğünü sıkarız. Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize de bağlı kalacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz balkon konuşmasını Külliye'den yapacağız.”