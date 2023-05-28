Politika

Neçirvan Barzani: Tüm taraflar anlaşmalara bağlı kalmalı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, tüm tarafların Erbil ile Bağdat arasındaki bütçe anlaşmasına bağlı kalması gerektiğini söyledi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Irak bütçe tasarısı

DUHOK (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Amerikan Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde Erbil- Bağdat ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Irak’ta bütçe yasa tasarısında, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını ihlal eden değişikliklere tepki gösteren Neçirvan Barzani, tüm taraflara anlaşmalara bağlı kalma çağrısında bulundu.

Anlaşmanın bozulmasına yönelik çabaların olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Tüm taraflar, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin yüksek menfaatlerini göz önünde bulundurmalı ve durumun kaosa dönüşmesine karşı durulmalı” dedi.

Bütçe yasa tasarısında değişiklik çabalarını “Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını ihlal edilmesi” anlamına geldiğini belirten Neçirvan Barzani, bunun endişe verici olduğunu dile getirdi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde daha iyi bir gelecek kurmaya çalışmak gerektiğinin altını çizen Neçirvan Barzani, “Vatandaşlar, siyasi çelişkilerden bıktı. Kendimize bakıp ülkenin en yüksek menfaatlerini gözetmeliyiz. Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını ve daha iyi bir gelecek kurma iradesini korumalıyız” ifadelerini kullandı.

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