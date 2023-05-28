Politika

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor

Kılıçdaroğlu, “Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız” dedi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
türkiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçimi

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

“Eziyetlere haksız hukuksuz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım” diyen Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

“Esnafımız borç içinde olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Bu toprakların bir insanı olarak bolluk, bereket, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim. Sizlerden bir ricam var; kendiniz için, evlatlarımız için, analarınız babalarınız için demokratik mücadeleyi sürdürmeye devam edin. Devletin bütün imkanları bir adamın ayakları altına serildi. Bu korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'na ve tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim.”

Kılıçdaroğlu, “Bu seçimde halkın otoriter rejimi değiştirme iradesi ortaya çıkmıştır. CHP her cephede mücadelesini vermektedir. Bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen sıkıntılardır” diye konuştu.

CHP lideri, “Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız” dedi.

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