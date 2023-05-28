Politika

Putin’den Erdoğan’a tebrik mesajı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin'in Erdoğan'ı cumhurbaşkanı görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.
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dünya Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan tebrik

HABER MERKEZİ

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Putin, mesajında, “Sevgili dostum, Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine kişisel katkılarınızı çok takdir ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın seçim zaferini Türkiye'nin başındaki kişi olarak özverili çalışmasının meşru bir sonucu olarak nitelendiren Putin, Erdoğan ile güncel konularda yapıcı diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu teyit ettiğini vurguladı.

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