Putin’den Erdoğan’a tebrik mesajı

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Putin, mesajında, “Sevgili dostum, Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine kişisel katkılarınızı çok takdir ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın seçim zaferini Türkiye'nin başındaki kişi olarak özverili çalışmasının meşru bir sonucu olarak nitelendiren Putin, Erdoğan ile güncel konularda yapıcı diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu teyit ettiğini vurguladı.