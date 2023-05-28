Meral Akşener: Muhalefet görevini yürüteceğiz

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

“Her bir insanımızın oyu bizim için çok kıymetli” diyen Akşener, ifadelerini kullandı:

“Yapılan tüm kara propagandalara, provokasyonlara rağmen milletimiz büyük olgunluk içinde demokratik hakkını kullandı. Ülkemizde uzun süredir bir seçim gündemi var ve bu gündem Türkiye'yi çok yordu. Sorunların başında ekonomi geliyor. Artık vakit kaybetmeden sorunlara eğilme, çözüm üretme zamanı geldi. Milletimizin bize verdiği muhalefet görevini aynı düsturla, ciddiyetle, seçmen veli nimettir anlayışı ile yürüteceğiz.”

“BİZE DÜŞEN BU MESAJI ANLAMAK”

Akşener, “Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen bu mesajı anlamak, anladıktan sonra gereğini yapmaktır. İyi Parti olarak bunu hakkıyla yapacağız” diyerek, şöyle konuştu:

“Milletimizin hiçbir mensubu seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın. Bir yenilmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin. Demokrasiye inanıyorsak, seçimlerin en temel gösterge olduğunu da unutmamalıyız. Demokrasilerde her şey tartışılabilir, itiraz edilebilir ama bir tek konuya itiraz edilemez, onun da hür irade ile sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarıdır. Millet iradesi başımızın tacıdır. Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Sözlerimizin arkasında; milletimizin talepleri ve istekleri dışında hiçbir gücün, hırsın ya da şahsi ihtirasın bulunmasına müsaade etmedik. Bu sebeple de zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık ve pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Biz hâlâ buradayız. İyi Parti ve İyi Parti'nin mensupları burada, Meclis'te, Türkiye'de.”

“ERDOĞAN DA SEÇİM SONUÇLARINDAN DERS ÇIKARMALI”

“Biz de üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz” diyen İYİ Parti lideri, şunları belirtti:

“Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım kazanmışlık hırsı, kendisinin gözünü yeniden kör etmez, iftiralar, hakaretler havada uçuşmaz, kendisine oy vermiş vermemiş her bir vatandaşın cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Umarım seçim sonuçlarının heyecanı ile uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Kendisi de bizim gibi seçim sonuçlarının muhasebesini umarız ki yapar.”

“İNŞALLAH BU AYIPLI DAVRANIŞ SONDUR, ÇOK AYIPLADIM”

Ayrıca Akşener, “Her ne kadar Kısıklı'daki konuşması bu çerçevede pek umutlandırmamış olsa da çok üzüldüm, sayın Kılıçdaroğlu'nu büyük şevk ve zevkle kendisini alkışlayan bu ülkenin vatandaşlarını yuhalattı” dedi ve şunları konuştu:

“Yeni seçilmiş yeni oylar daha sandıktan çıkmış bir cumhurbaşkanına yakışmaz. Nerede kalmıştık deyip herkesin cumhurbaşkanı olmayı, makulde buluşmayı, artık dertlerin üzerinden konuşmayı kendisine yol edinir diye ummuştuk. İnşallah bu ayıplı davranış sondur, çok ayıpladım, çok üzüldüm. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür.”