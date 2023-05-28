Demirtaş’tan seçim yorumu: Bu oy oranına ulaşmak mucize sayılır

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Demirtaş, “Oy vermek için sandığa giden, çok istese bile gidemeyen, oyları korumak için direnen, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Devleti ele geçirmiş olan devasa bir operasyon gücüne karşı ilkeli, ahlaklı bir seçim çalışmasıyla bu oy oranına ulaşmak bile mucize sayılır” dedi.

“Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı” diyen Demirtaş, “Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, “Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok. Mücadeleye devam, devam, devam” değerlendirmesinde bulundu.