Babacan: Kötüye gidişin devamını göreceğiz

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, seçim sonucuna ilişkin açıklama yaptı.

“28 Mayıs seçimlerini şeffaf bir şekilde yapmış olması sebebiyle teşekkürlerimi sunuyorum” diyen Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye demokraside belli bir olgunluk seviyesini yakaladı. Vatandaşlarımızın yüzde 52'si tercihini Erdoğan'dan yana kullanmıştır, kendisini tebrike diyorum, kendisine çağrım, vatandaşlarımızın verdiği bu yetkiyi adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır. Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlarımızın siyasetçilere verdiği mesajı da duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu mesajı iyi tahlil edeceğiz ve üstümüze düşen sorumluluğun farkında olacağız.”

“KAMU KURUMLARINI SEÇİME ALET ETTİ”

“Erdoğan cumhurbaşkanı olmanın yetkilerini ve imkanlarını fiilen kullanırken aynı zamanda aday oldu” diyen Babacan, “Kampanyasında montaj vardı hakaretler karalamalar vardı, kamu malını kendi seçim kampanyasında kullandı, devletin milletin sahip olduğu basın yayın organlarını neredeyse tamamen kendine tahsis etti, kamu kurumlarını seçime alet etti” şeklinde konuştu.

“SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ”

Babacan, “Hem 14 hem de 28 Mayıs'ta kullanılan hiçbir oy zayi değildir” diyerek, şöyle konuştu:

“Bizler bir sonraki seçim takvimi başlayana kadar ortadan kaybolup, son anda meydana çıkanlardan değiliz, biz buradayız sapasağlam ayaktayız. Bu seçim sonuçlarına bakıp kavgacı, popülist, anlık politikalar peşine düşmeyeceğiz. Biz hiçbir zaman uzlaşıdan, ortak akıldan vazgeçmeyeceğiz, doğru yoldan sapmayacağız.”

“ERDOĞAN ÜLKEYİ MAALESEF YÖNETEMEYECEK”

Ayrıca “Tam demokrasiye olan sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz” diyen DEVA lideri, şunları vurguladı:

“Partimiz tam demokrasinin mihenk taşı olmaya devam edecek. Hak ve özgürlükler için başlattığımız bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Korkmayacağız yılmayacağız ideallerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sayın Erdoğan ve irili ufaklı ortakları bu ülkeyi maalesef yönetemeyecek. Çünkü işi bilen çalışkan dürüst kadroları kalmadı artık. Üzülerek söylüyorum her alanda sadece ve sadece kötüye gidişin devamını göreceğiz. Ancak biz buradayız her yanlışa dur diyecek kadar güçlüyüz.”

“RAKİBİNİ YUHALATTI”

Babacan, “O balkon konuşması yapan Erdoğan'a ne oldu? Bugün yaptığı ilk konuşmayı dinlediniz değil mi? Bir zamanların seçimi kazandıktan sonra ben bütün ülkenin cumhurbaşkanıyım diyen Erdoğan vatandaşlarımızın yüzde 48'inin desteğini alan rakibini yuhalattı ya” diyerek, “Değişti arkadaşlar çok değişti. Üzülerek söylüyorum bunu daha çok göreceğiz. Ülkemiz iyiye gitmeyecek” ifadelerini kullandı.

“MAĞLUP DEĞİLİZ”

Ali Babacan, “Kılıçdaroğlu'na oy veren dostlarım mağlup değiliz. Biz her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit ve onurlu vatandaşlarıyız, vicdanımız rahat olsun, tarihin doğru tarafından yer aldık hep beraber, hakça mücadele ettik. Ümit ediyorum ki Ankara'ya geleceği konuşmada içindeki fevri hisleri bastırıp bu eski balkon konuşmalarından birini yapar” dedi.