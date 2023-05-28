YSK Başkanı: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açılan sandık saysıını paylaşan Ahmet Yener “Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup, yurt içinde sandık açılma oranı yüzde 99,32'dir” dedi.

Yener şunları kaydetti:

“Yurt içi ve yurt dışı genel seçim sonucunda, yüzde 99,44 açılan sandıkta, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 513 bin 587; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 260 bin 210 oy aldığı görülmüş, her iki aday arasında an itibarıyla 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüş.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.”