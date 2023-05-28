Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den Erdoğan’a tebrik

Başbakan Mesrur Barzani, yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Recep Tayyip Erdoğan tebrik

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter’dan yaptığı paylaşımla yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

“Yeniden seçilen Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum” diyen Başbakan, “Kendisinin cumhurbaşkanlığı döneminde umarım Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da geliştiririz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan’ın yeniden seçildiğini açıkladı.

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