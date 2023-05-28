Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi adına Erdoğan’ı kutluyorum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Kürdistan Bölgesi adına, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum” dedi.

Neçirvan Barzani, “Umarım Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için beraber çalışırız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada Erdoğan’ın yeniden seçildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 513 bin 587; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 260 bin 210 oy aldığı görülmüş, her iki aday arasında an itibarıyla 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüş.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.”