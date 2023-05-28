İYİ Partili Poyraz: Sandık görevlimiz öldürüldü

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde partilerinin üyesi ve sandık görevlisi olan Erhan Kurt'un, İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Poyraz, "Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız" dedi.

Bu akşam @iyiparti mizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt İlçe Başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve @iyiparti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz,… pic.twitter.com/inK3GJSL0L — UĞUR POYRAZ (@UGUR__POYRAZ) May 28, 2023

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Ordu Gülyalı’da sözde kutlama yapanlar, genç kardeşimiz Erhan Kurt’u bıçaklayarak katletti" dedi, tüm sorumlular cezasını bulana kadar olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.