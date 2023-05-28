Politika

İYİ Partili Poyraz: Sandık görevlimiz öldürüldü

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ordu’da ilçe üyeleri ve sandık görevlilerinden Erhan Kurt’un öldürüldüğünü duyurdu.
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Erhan Kurt
Erhan Kurt
türkiye İYİ Parti CHP Cumhurbaşkanı seçimi

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde partilerinin üyesi ve sandık görevlisi olan Erhan Kurt'un, İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Poyraz, "Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Ordu Gülyalı’da sözde kutlama yapanlar, genç kardeşimiz Erhan Kurt’u bıçaklayarak katletti" dedi, tüm sorumlular cezasını bulana kadar olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

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