Politika

Zelenskiy: İran’a 50 yıl süreyle yaptırım uygulansın

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İran'a 50 yıl süreyle yaptırım uygulanmasını önerdi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Volodimir Zelenskiy İran

HABER MERKEZİ

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, İran'a 50 yıl süreyle yaptırımların uygulanmasına ilişkin karar taslağını parlamentoya sundu.

Karar taslağında, Zelenskiy’in Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin aldığı ‘İran'a yönelik özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına’ ilişkin kararını Yüksek Rada'nın değerlendirmesine sunduğu belirtildi.

Taslağa göre, bu kapsamda İran ile ticari operasyonların tamamen yasaklanması, İran'ın Ukrayna toprakları üzerinden kaynak geçişi, uçuşları ve taşımacılığının durdurulması gibi kısıtlayıcı önlemler önerildi.

Ayrıca İran vatandaşlarına teknoloji, fikri mülkiyet haklarının verilmesinin ve bu ülkeye yatırımların yasaklanması gibi maddeler de tasarıda yer aldı.

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