Zelenskiy: İran’a 50 yıl süreyle yaptırım uygulansın

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, İran'a 50 yıl süreyle yaptırımların uygulanmasına ilişkin karar taslağını parlamentoya sundu.

Karar taslağında, Zelenskiy’in Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin aldığı ‘İran'a yönelik özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına’ ilişkin kararını Yüksek Rada'nın değerlendirmesine sunduğu belirtildi.

Taslağa göre, bu kapsamda İran ile ticari operasyonların tamamen yasaklanması, İran'ın Ukrayna toprakları üzerinden kaynak geçişi, uçuşları ve taşımacılığının durdurulması gibi kısıtlayıcı önlemler önerildi.

Ayrıca İran vatandaşlarına teknoloji, fikri mülkiyet haklarının verilmesinin ve bu ülkeye yatırımların yasaklanması gibi maddeler de tasarıda yer aldı.