ABD Başkanı Biden’dan Erdoğan paylaşımı

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ABD Başkanı Joe Biden, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla tebrik etti.

Biden paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz.

NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum.”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı ve Türkiye’nin köklü demokratik geleneğini yansıtan katılım oranı nedeniyle Türkiye’deki seçmenleri tebrik ediyorum. Türkiye, değerli bir NATO müttefiki ve ortağıdır. Türk halkının seçtiği hükümetle birlikte çalışmalarımıza devam etmeyi dört gözle bekliyorum.”