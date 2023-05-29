AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 22 yaralı
HABER MERKEZİ
AK Partili seçmenleri taşıyan Salih Karahan yönetimindeki otobüs, Sapanca Yanık mevkisi İstanbul istikametinde, Evren Bulut idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Kazada yaralanan 22 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: AA)