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Kerkük’te toplu mezar bulundu

Kerkük’ün Hawice ilçesinde bir toplum mezar bulunduğu bildirildi.
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kürdistan Kerkük toplu mezar

HABER MERKEZİ

Irak Şehitler Kurumu Başkanı Abid Elale Nayli yaptığı açıklamada, Hawice ilçesinde DAİŞ döneminde öldürülen Ezidi kadınların topluca gömüldüğü tahmin edilen bir toplum mezarın bulunduğu belirtti.

Toplu mezarın bir teknik ekip tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Nayli, mezardan çıkarılacak kemiklerin adli tıp kurumuna teslim edileceğini daha sonra DNA tespitlerinin yapılacağını söyledi.

2014 Ağustos ayında Şengal’e saldıran DAİŞ, binlerce Ezidi’yi kaçırarak katlederek toplu mezarlara gömdü.

Şengal’de şimdiye kadar çok sayıda toplu mezar bulundu.

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