Politika

Ankara’dan Şam’a kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan Türk balıkçı teknesine Suriye rejimi güvenlik güçleri tarafından ateş açılmasını kınadı.
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Dışişleri
Dışişleri
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HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilgiç, uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

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