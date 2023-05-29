İmamoğlu: Kimse endişe etmesin, her şey yeni başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İBB Başkanı, bugün hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunu vurgulayarak, umudu kaybetmeme çağrısında bulundu.

Mücadeleye devam edileceğinin altını çizen İmamoğlu, İstanbulluları, fetih yıl dönümü münasebetiyle bugün saat 20.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklere davet etti.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Atatürk'ün izinden giden biri olarak bu sonuçların ülkemize elbette hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya ihtiyacı vardı. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunu biliyorum.

Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, hanımefendiler... Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Biz az zamanda çok ve kıymetli işler başaran bir ulusuz. Yine başarırız. Beş yıl önce de böyle bir hayal kırıklığı yaşandı ama dokuz ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve sonuç aldık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeni başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir.

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs. Bugün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul'un kapısında eli boş döndü. Ama gün geldi, yöntem ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti. Fatih oldu. Sadece bu şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Bizde gönülleri fethetmek için yola çıktık.

Büyük Atatürk diyor ki, 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.' İstanbul'da benim gibi milyonlarca, Türkiye'de on milyonlarca umutlu demokrasi neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı ve asla vazgeçmeyen mücadelelerine tanık oldum. Bugün herkesi saat 20.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenleyeceğimiz fetih etkinliklerine bekliyorum. Sizinle orada göz göze geleceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Bana inanın, yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam. Bana güvenin, her şey çok güzel olacak!"