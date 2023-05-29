Politika

Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı feshetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı feshetti.
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dünya Vladimir Putin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması fesih

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre, 19 Kasım 1990’da Paris’te imzalanan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması feshedildi.

Tarafların, konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması, NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında imzalanmıştı.

Rusya, 2015’te Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması kapsamında düzenlenen toplantılara katılımını durdurma kararı almıştı.

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Türkiye ile Yunanistan Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği arasında imzalanmıştı.

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