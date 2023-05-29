Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı feshetti
HABER MERKEZİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre, 19 Kasım 1990’da Paris’te imzalanan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması feshedildi.
Tarafların, konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması, NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında imzalanmıştı.
Rusya, 2015’te Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması kapsamında düzenlenen toplantılara katılımını durdurma kararı almıştı.
Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Türkiye ile Yunanistan Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği arasında imzalanmıştı.