Politika

Kerkük'te çok sayıda toplu mezar açılacak

Kerkük'ün Hewice ilçesinin DAİŞ’ten kurtarılmasının ardından bulunan çok sayıda toplu mezarın yakın zamanda açılmasına karar verildiği bildirildi.
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kürdistan Hewice ilçesi Kerkük toplu mezar

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kerkük Valiliği İletişim ve Medya Sorumlusu Mervan Ani, açılmasına karar verilen mezarlarda DAİŞ tarafından öldürülen yüzlerce sivilin kemiklerinin olduğunu söyledi.

Bağdat'tan bir heyetin mezarların açılmasını denetleyeceğini ifade eden Ani, ancak mezarların açılması prosedürlerinin henüz tamamlanmadığını kaydetti. 

K24’e konuşan Kerkük İnsan Hakları Ofisi Müdürü Zemiye Muhammed de mezarların açılması ve kazılmasının Irak Şehitler Kurumu Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) gözetiminde yapılacağını söyledi.

Hewice’deki toplu mezarlara ilişkin K24’e bilgi veren Kerkük Vali Yardımcısı Ali Hemadi, şunları söyledi:

“Mezarların bulunduğu yer daha önce Amerikan askerleri tarafından Begara adı verilen askeri üs bulunuyordu. Hewice'nin DAİŞ tarafından işgal edilmesinden sonra, burası örgüt tarafından insanları tutuklamak, işkence etmek ve kurşuna dizmek için ana merkez olarak kullanıldı. Şehrin kurtarılmasından sonra Kerkük yönetimi, burayı gidiş gelişler için merkez yapmak istedi. Çalışmaların başında burada 3 toplu mezar ve yüzlerce insanın kemiklerinin olduğu tespit edildi. Cesetler üzerinde henüz çalışma yapılmadı ve önlemler alınmaya devam ediyor. Bu amaçla kurbanların DNA testi ile kimliklerinin tespit edilebilmesi için Şehitler Kurumu ve şehit yakınları ile koordinasyon sağlandı.”

Hemadi, “Kurbanlardan bazılarının daha önce DAİŞ tarafından kaçırılıp öldürülen tutsak Peşmergeler ve Ezidi vatandaşlar olma ihtimali çok uzak değil” şeklinde konuştu.

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