Irak ordusundan Kerkük’te Kürt çiftçilere engel

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan Tobzawa’dan bir Kürt çiftçi, kısa bir süre önce Irak ordusunun köyle gelerek hasat yapılmasına izin verilmeyeceğini söylediğini ve zorla durdurulduklarını söyledi.

Bir biçerdövere el konulduğu ve şoförünün de gözaltına alındığı belirtildi.

Kürt yöneticiler ve milletvekillerinin duruma müdahale etmesini isteyen çiftçi, aksi halde bir yıllık emeklerinin boşa gideceğini dile getirdi.

Baas döneminden kalma sözleşmeleri olan İthal Arapların şikayeti üzerine Irak ordusu bölgede Kürt çiftçi ve vatandaşların zirai işlerine engel oluyor.