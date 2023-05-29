Deprem bölgesinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oyları ikinci turda nasıl değişti?

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Adayların 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta bu illerde aldıkları oy oranının değişimine bakıldığında ise Erdoğan bu şehirlerin hepsinde oy oranını arttırdı. Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise dört şehirde düştü.

Resmi olmayan verilerine göre Erdoğan bölgede en yüksek oyu yüzde 75,8 ile Maraş’ta aldı. Erdoğan Malatya ve Elazığ’da da yüzde 70’i geçmeyi başardı.

Kılıçdaroğlu ise en yüksek oyu yüzde 71,6 ile Diyarbakır’da alırken Mersin’de de yüzde 60’ı geçti.

HATAY EL DEĞİŞTİRDİ

Deprem bölgesindeki illerde adayların üstünlüğünün değiştiği tek il Hatay oldu. İlk turda Kılıçdaroğlu bu şehirde kıl payı ile üstünlük sağlarken bu kez Erdoğan yüzde 0,3 ile öne geçti.

ERDOĞAN TÜM ŞEJİRLERDE OYUNU ARTIRDI, KILIÇDAROĞLU’NUN OYU 3 ŞEHİRDE DÜŞTÜ

14 Mayıs ile 28 Mayıs aasında adayların bu illerde oy oranının nasıl değiştiğine bakıldığında ise Erdoğan’ın tüm illerde oy oranı yükseldi.

Maraş ve Osmaniye Erdoğan’ın oy oranı yüzde 3,9 puan yükseldi. Erdoğan’ın oy oranı Diyarbakır’da da yüzde 1,9 puan arttı.

Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise Urfa, Diyarbakır, Adana ve Adıyaman’da çok az düştü.

Öte yandan, ilk turda dört adayın yarıştığını ve katılım oranının da iki seçim arasında değiştiğini dikkate almak gerekiyor.