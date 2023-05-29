Suriye’deki seçim kutlamalarında çok sayıda kişi yaralandı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde, Erdoğan’ın seçimi kazanması dolayısıyla yapılan kutlamalarda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Suriye’nin kuzeyindeki Türkiye kontrolündeki bölgelerde yapılan kutlamalarda rastgele ateş açılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

SOHR’un açıklamasında, “Erdoğan'ın zaferini kutlamak için Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde Türkiye destekli milis gruplar tarafından açılan rastgele ateş sonucu çok sayıda vatandaş yaralandı” denildi.

El Mahmudiye kampındaki kutlamalarda açılan ateş sonucu 4 kişi yaralanırken, Azez’de ise 2 kişi yaralandı.

Azez’deki Sacu kampında da çadıra isabet eden kurşun nedeniyle 1 kadın yaralandı.